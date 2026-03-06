Haberler

İngiltere'den Doğu Akdeniz ve Körfez'e Askeri Takviye: Anti-Drone Helikopterler Güney Kıbrıs'a Ulaştı

Güncelleme:
İngiltere, İran'la süren çatışmalar nedeniyle Akdeniz'deki askeri kapasitesini güçlendiriyor. Güney Kıbrıs'a anti-drone helikopterleri ve Katar'a ek savaş uçakları gönderildi.

(ANKARA) - İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran'la savaşı sürerken bölgedeki askeri varlığını artırıyor. İngiliz Savunma Bakanlığı, anti-drone kabiliyetine sahip iki Wildcat helikopterinin Güney Kıbrıs'a ulaştığını, dört ek Typhoon savaş uçağının ise Katar'a gönderildiğini açıkladı.

HMS Dragon

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Akdeniz'deki savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs'a anti-drone özellikli Wildcat helikopterleri gönderileceğini duyurmuştu. Starmer ayrıca gelecek haftalarda savaş gemisinin de bölgeye ulaşmasının beklendiğini söylemişti.

C-17 nakliye uçağından bir Wildcat helikopterinin Kıbrıs'ta indirildiği

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait görüldü.

Bakanlık ayrıca İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla gönderdiği dört ek Typhoon savaş uçağının gece saatlerinde Katar'a ulaşmasının planlandığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın operasyonel güncellemesine göre İngiliz F-35 ve Typhoon savaş uçakları, önceki gece Katar, Ürdün ve Doğu Akdeniz üzerinde hava devriyelerine de katıldı.

