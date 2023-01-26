İngilizlerden sonra şimdi de Almanlar! Stern dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifade

The Economist ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan derginin kapağında, "Kundakçı Erdoğan" ifadelerine yer verildi.

Dünya medyasında art arda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlara bir yenisi daha eklendi. Alman "Stern" dergisinin son sayısının kapağında ve hazırlanan analiz haberde skandal ifadeler yer aldı.

HER SATIRI SKANDAL

Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırlanan sayının kapağında, "Kundakçı Erdoğan" ifadeleri yer aldı. Dergide ayrıca, "Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da" başlıklı bir yazı yayınlandı. Analizde, "Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor" ifadeleri de kullanıldı.

MHP DE HEDEFTE

Yazıda ayrıca şu cümlelere yer verildi: "Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor."

İşte o kapak:

"TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE"

İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist de geçen hafta yayınladığı kapağında, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" manşetini atmış, kapağına da Ay'ın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti. Söz konusu kapak ve analiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.