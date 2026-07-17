İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kekle karşı duran otizmli Joshie, kampanyasını İstanbul'a taşıdı

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), İstanbul'daki camilerde 10 gün boyunca kek dağıtacağı kampanyasına başladı.

İngiltere'de geçen yıl Peterborough kentindeki camide aşırı sağ görüşlü bir kişinin gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan Joshua Harris ile babası Dan Harris, bu etkinliği İstanbul'a taşıdı.

Harris, babası Dan Harris ile Sultanahmet Camisi'nde cuma namazının ardından üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere, yaptığı kekleri ikram etti.

Dan Harris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'de camiye saldırıldığında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Harris, Türkler ve Müslümanların misafirperver olduğunu, kendilerini iyilikle karşılayıp oğlu Joshie'ye özel ilgi gösterdiklerini söyledi.

Joshie Man, 18 Temmuz'da Süleymaniye Camisi ve Şehzade Camisi'ni, 19 Temmuz'da Fatih Camisi'ni, 20 Temmuz'da Büyük Çamlıca Camisi ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ni, 21 Temmuz'da Taksim Camisi'ni, 24 Temmuz'da ise Ortaköy Camisi ve Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'ni ziyaret edecek.

Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı

İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı.

Joshie Man ve babası, kek dağıtarak verdiği desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı almış, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi.

Baba-oğulun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.