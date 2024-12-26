İngiliz Anahtarı Filmi'nin Gala Gecesi Kanyon AVM'de Gerçekleşti

Başrollerini Rüştü Onur Atilla, Nilgün Belgün, Kadir Çermik, Can Yılmaz ve Itır Esen'in üstlendiği "İngiliz Anahtarı" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Onur Öğden'in oturduğu, senaryosunu Meltem Çitci'nin kaleme aldığı filmin yapımcılığını Leman Kurtcan üstlendi.

Komedi türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, tesisatçı Recep Usta'nın tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasıyla başlayan komik olayları işliyor.

Yönetmen Öğden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirterek, "Sette zamanlamamız güzeldi. Aksama olmadı. Ben birazcık senaryoya müdahale ettim. Eğlencesini orada yakaladık. Çekimler 21 gün sürdü. Herkes duyunca şaşırıyor. Bir önceki filmimi 10 günde bitirmiştim. 32 yaşındayım. 'Bu çocuğun yaşı küçük. Nasıl oluyor da film çekiyor.' diyenleri filmi izlemeye bekliyorum." dedi.

Oyuncu Onur Atilla, filmde Recep Usta karakterini canlandırdığını belirterek, "Filmimizi Ekim ayında, 3 haftada tamamladık. Keyifli bir sürecin ardından 27 Aralık'ta vizyona girecek. Çok güzel, tiyatro kökenli bir oyuncu kadrosuyla güzel çalıştık. Her şey yolunda gitti. Filmde sorgu sahnelerini aralarda sık sık görüyoruz. 2024'e gülerek veda edip ve 2025'i gülerek karşılamak istiyorsanız İngiliz Anahtarı bir seçenek. Sinemalara bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Zorlandığımız sahnelerde bile çok güldük"

Oyuncu Can Yılmaz, filmin komedi türünde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğlenceli bir film oldu. Hepsi birbirinden yetenekli genç arkadaşlarla oynadık. Bizim kendi filmlerimiz dışında katıldığım ilk filmdi. Sadece kendi projelerimizde oynuyordum. Benim için güzel bir deneyimdi. İyi bir şey ortaya çıktığına inanıyorum. Oyuncuları seçen kişi, bizim 25 yıllık arkadaşımız. 'Can Yılmaz başka bir şeyde oynamaz.' diye bir kanı olduğu için bunu denemek istedi. 'Oynar mısın abi?' diye sordu. Ben de kabul ettim. Demek ki öyle bir şey yokmuş."

Oyuncu Kadir Çermik de filmin küçük bir sahil kasabasında, bir apartmanda geçtiğini aktararak, "Komiser Çetin rolünü oynuyorum. Bir an önce emekli olma hayalleri kuran bir adam. Uzun zamandır karşılaşılmayan bir adli vakayla kariyerinde jübile yapmak istiyor. Çok keyifle çalıştık. Güzel bir ekip olduk. Seyircilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gizem" karakterini canlandıran oyuncu Begüm Öner ise çekimlerin keyifli geçtiğini söyleyerek, "Yeni taşındığı apartmana Recep Usta'yı tanıyıp çağırdığı için onun başının belaya girmesine vesile oluyor. Zorlandığımız sahnelerde bile çok güldük." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde Itır Esen, Ayşegül Ünsal, Nilgün Belgün, Ege, Hakan Meriçliler, Burak Topaloğlu, Tuna Orhan, Orhan Kanalp, Cemil Büyükdöğerli, Hülya Aydın ve Sercan Batık da rol aldı.