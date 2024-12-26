Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu

İngiliz Anahtarı Filmi'nin Gala Gecesi Kanyon AVM'de Gerçekleşti

İngiliz Anahtarı Filmi'nin Gala Gecesi Kanyon AVM'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerinde Rüştü Onur Atilla, Nilgün Belgün gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi 'İngiliz Anahtarı', galasını Kanyon AVM'de düzenledi. Yönetmen Onur Öğden, filmin çekim sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Film, cinayet şüphelisi olarak tutuklanan bir tesisatçının başından geçen komik olayları konu alıyor ve 27 Aralık'ta vizyona girecek.

Başrollerini Rüştü Onur Atilla, Nilgün Belgün, Kadir Çermik, Can Yılmaz ve Itır Esen'in üstlendiği "İngiliz Anahtarı" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Onur Öğden'in oturduğu, senaryosunu Meltem Çitci'nin kaleme aldığı filmin yapımcılığını Leman Kurtcan üstlendi.

Komedi türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, tesisatçı Recep Usta'nın tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasıyla başlayan komik olayları işliyor.

Yönetmen Öğden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirterek, "Sette zamanlamamız güzeldi. Aksama olmadı. Ben birazcık senaryoya müdahale ettim. Eğlencesini orada yakaladık. Çekimler 21 gün sürdü. Herkes duyunca şaşırıyor. Bir önceki filmimi 10 günde bitirmiştim. 32 yaşındayım. 'Bu çocuğun yaşı küçük. Nasıl oluyor da film çekiyor.' diyenleri filmi izlemeye bekliyorum." dedi.

Oyuncu Onur Atilla, filmde Recep Usta karakterini canlandırdığını belirterek, "Filmimizi Ekim ayında, 3 haftada tamamladık. Keyifli bir sürecin ardından 27 Aralık'ta vizyona girecek. Çok güzel, tiyatro kökenli bir oyuncu kadrosuyla güzel çalıştık. Her şey yolunda gitti. Filmde sorgu sahnelerini aralarda sık sık görüyoruz. 2024'e gülerek veda edip ve 2025'i gülerek karşılamak istiyorsanız İngiliz Anahtarı bir seçenek. Sinemalara bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Zorlandığımız sahnelerde bile çok güldük"

Oyuncu Can Yılmaz, filmin komedi türünde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğlenceli bir film oldu. Hepsi birbirinden yetenekli genç arkadaşlarla oynadık. Bizim kendi filmlerimiz dışında katıldığım ilk filmdi. Sadece kendi projelerimizde oynuyordum. Benim için güzel bir deneyimdi. İyi bir şey ortaya çıktığına inanıyorum. Oyuncuları seçen kişi, bizim 25 yıllık arkadaşımız. 'Can Yılmaz başka bir şeyde oynamaz.' diye bir kanı olduğu için bunu denemek istedi. 'Oynar mısın abi?' diye sordu. Ben de kabul ettim. Demek ki öyle bir şey yokmuş."

Oyuncu Kadir Çermik de filmin küçük bir sahil kasabasında, bir apartmanda geçtiğini aktararak, "Komiser Çetin rolünü oynuyorum. Bir an önce emekli olma hayalleri kuran bir adam. Uzun zamandır karşılaşılmayan bir adli vakayla kariyerinde jübile yapmak istiyor. Çok keyifle çalıştık. Güzel bir ekip olduk. Seyircilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gizem" karakterini canlandıran oyuncu Begüm Öner ise çekimlerin keyifli geçtiğini söyleyerek, "Yeni taşındığı apartmana Recep Usta'yı tanıyıp çağırdığı için onun başının belaya girmesine vesile oluyor. Zorlandığımız sahnelerde bile çok güldük." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde Itır Esen, Ayşegül Ünsal, Nilgün Belgün, Ege, Hakan Meriçliler, Burak Topaloğlu, Tuna Orhan, Orhan Kanalp, Cemil Büyükdöğerli, Hülya Aydın ve Sercan Batık da rol aldı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
img

Kamuda çift maaş dönemi son buluyor
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
img

Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.