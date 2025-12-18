Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis etkili oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde etkili olan yoğun sis, karlı dağlarla birlikte görüntülendi.Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, yüksek kesimlerde karla kaplı tepelerle bütünleşti. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, sisin ovayı kapladığı, karlı tepelerin ise sisin arasından yükseldiği görüldü.