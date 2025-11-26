İnegöl'de Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı villada çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutalp Mahallesi Üniversite Sokak'ta bir sitedeki 2 katlı villanın zemin katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, o sırada evde bulunan ev sahibi kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ev sahibinden içeride kedi bulunduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri, eve girerek kediyi kurtardı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Villada hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.