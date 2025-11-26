Haberler

İnegöl'de Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İnegöl'de Yangında Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir villada çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sonrası evde hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı villada çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutalp Mahallesi Üniversite Sokak'ta bir sitedeki 2 katlı villanın zemin katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, o sırada evde bulunan ev sahibi kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ev sahibinden içeride kedi bulunduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri, eve girerek kediyi kurtardı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Villada hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

