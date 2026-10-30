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İnegöl'de topunu almak için duvara tırmanan genç dikenli tellere saplanıp ağır yaralandı

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İnegöl'de topunu almak için duvara tırmanan genç dikenli tellere saplanıp ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki genç, topunu almak için duvardan atlamaya çalışırken karnına saplanan dikenli tellerle ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde topunu almak için duvardan atlamaya çalışırken dikenli tellere saplanan Abdulkadir K. (16), ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta top oynayan Abdulkadir K.'nın topu bir arsaya kaçtı. Topunu almak için duvardan atlamaya çalışan Abdulkadir K., duvarın üzerindeki dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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