Tekel bayine kurşun yağdırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda, işletme sahibi ve bir çalışan yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.A. (35), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.'ye (66) ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı.

Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün Açıkgöz (50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
