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İnegöl'de tarlada uyuyan çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.

Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki 16 F 3252 plakalı kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.

Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

Şanlıurfa İnegöl Bursa Güncel Haberler

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