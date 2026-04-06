Kucağındaki çocukla otomobiliyle trafikte ilerledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün kucağındaki çocukla trafikte seyretmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı, polis inceleme başlattı.
İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde dün akşam saatlerinde 16 AVK 620 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kucağındaki 3-4 yaşlarındaki erkek çocukla trafikte görüntülendi. Kavşaktaki kırmızı ışıkta duran otomobilin direksiyonundaki çocuk, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sanal medyada tepki toplarken, polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı