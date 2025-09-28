Haberler

İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında hastanede taraflar arasında yeni bir kavga çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
