İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İşçi Asansör Boşluğuna Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen 49 yaşındaki işçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolundaki imalathanenin 3. katından malzeme indirmek için asansöre yönelen İlhan M. (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
