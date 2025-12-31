Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanındaki ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrılarak yola devrildi. Belediye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Emniyet Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanındaki ağaç, bölgede etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökünden ayrılarak sokağa devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.