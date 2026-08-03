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İnegöl'de krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek için krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek için krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı.

Hüsnü E, Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak'taki bir apartmanın otoparkında otomobilini tamir etmek için kriko yardımıyla kaldırdı.

Bu sırada krikonun kayması sonucu otomobilin altında kalan Hüsnü E, yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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