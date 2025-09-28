İnegöl'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 10 Gözaltı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi yolunda, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti, Fırat D. ve Samet S. yaralandı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan'ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 6 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),