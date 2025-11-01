İnegöl'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çekicinin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönüne seyir halinde olan Enes A. (23) idaresindeki 11 ABH 651 plakalı çekici, önünde ilerleyen Taner C. (60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile hafif ticari araçtaki aynı aileden yolcular Nesrin C. (56), Ebru C. (51) ve Zeynep C. (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C., buradaki ilk tedavilerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Ebru C., burada kurtarılamadı. Kızı Zeynep C.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.