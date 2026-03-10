Haberler

Bursa'da cezaevi firarisi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü T.Ş.A, cezaevinden firar ettikten sonra kırsal bir bölgede yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.Ş.A'nın (21) cezaevinden firar ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu hükümlünün yerini belirleyen ekipler, T.Ş.A'yı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Gittiği maçta kabusu yaşamıştı! Harekete geçildi