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İnegöl'de Cildiye Doktoru Taciz İddiasıyla Tutuklandı

İnegöl'de Cildiye Doktoru Taciz İddiasıyla Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir özel hastanede görevli cildiye doktoru M.A.K., birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. İddialar sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede cildiye doktoru M.A.K., birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Zeynep O. isimli kişi, doktor M.A.K.'nın birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep O., daha sonra ise taciz iddialarını sosyal medya hesabından da paylaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan M.A.K., tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'BİRÇOK KADININ BEYANIYLA TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLATIYORUZ'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep O., böyle bir olay yaşamış olan kişilerin kendisine ulaşmasını isteyerek, şöyle dedi:

"İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecinin etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz, ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen paylaşın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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