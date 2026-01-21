Haberler

Bursa'da çevreyi kirleten kişiye 13 bin 705 lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı mevkisine moloz ve atık mobilya bırakan kişiye 13 bin 705 lira ceza uygulandı. İnegöl Belediyesi, kirletilen alanı temizledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, moloz dolu çuvallar ve atık mobilyaları Boğazköy Barajı mevkisine bırakarak çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 13 bin 705 lira ceza uygulandı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki Boğazköy Barajı sahasına kamyonetle gelen kişi, bölgeye moloz dolu çuval ve atık mobilyaları bıraktı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, İnegöl Belediyesinin İzleme Değerlendirme Merkezi kameralarından tespit edilen kişiye 13 bin 705 lira ceza yazıldı.

Kirletilen alan ise İnegöl Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
