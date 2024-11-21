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İnegöl'de Çevre Kirliliğiyle Mücadelede Sert Önlemler

İnegöl'de Çevre Kirliliğiyle Mücadelede Sert Önlemler
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İnegöl Belediyesi, çevre temizliğine yönelik çalışmalarda kirliliğe neden olan kişilere ağır idari yaptırımlar uygulayarak, toplamda 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi. Zabıta ekipleri, zamansız atılan atıkları mercek altına alıyor ve kirliliğe neden olanları tespit ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine yönelik çalışmalar kapsamında kirliliğe neden olan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince aralıksız süren denetimler, uygulanan cezalar ve alınan tedbirlerle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, kirliliğe sebebiyet verenler ağır yükümlülüklerle karşılaşıyor.

Hem sanayi bölgesinde hem şehir merkezinde zamansız çöplerden gelişigüzel atılmış evsel ve sanayi atıklarına her çöp, zabıta tarafından mercek altına alınıyor.

Atıkları detaylı şekilde inceleyen ekipler, çevredeki kameraların da yardımıyla kirliliğe sebebiyet verenleri tek tek tespit edip, gerekli cezai müeyyideleri yerine getiriyor.

Ayrıca, çevre temizlik birimine de bildirim sağlanarak bölgenin temizlik maliyetleri kirletenlere ceza olarak dönüyor. Çevre temizliği de yine çevreyi kirletenler tarafından yapılıyor.

İnegöl Belediyesi, Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir Yasaklar Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince uyguladığı cezai işlemlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de gerekli bildirimlerde bulunuyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana her bir kişiye en az 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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