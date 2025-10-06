İnegöl'de Bina Çatısında Yangın Çıktı

Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zamanında söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine İnegöl Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü, olaydan etkilenen kimsenin olmadığı, binada hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
