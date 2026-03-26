Haberler

Bursa'da belediye personeli yolda bulduğu 200 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediye personeli Serhat Özkan'ın bulduğu 200 bin lira içeren çanta, zabıta ekipleri tarafından sahibine ulaştırıldı. Çantanın sahibi Hanefi Sekrek, bu dürüst davranış nedeniyle teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Serhat Özkan, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı bölgesinde yolda bir çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para olduğunu gören Özkan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantanın sahibinin Hanefi Sekrek olduğunu tespit etti.

Elektrikli skuter ile seyir halindeyken çantasını düşürdüğü belirlenen Sekrek, bilgi verilmesi üzerine belediyeye giderek çantasını teslim aldı.

Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sekrek, Serhat Özkan'a teşekkür etti.

Sekrek, bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

