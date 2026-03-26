Bursa'da belediye personeli yolda bulduğu 200 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye personeli, yolda bulduğu ve içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Serhat Özkan, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı bölgesinde yolda bir çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para olduğunu gören Özkan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantanın sahibinin Hanefi Sekrek olduğunu tespit etti.

Elektrikli skuter ile seyir halindeyken çantasını düşürdüğü belirlenen Sekrek, bilgi verilmesi üzerine belediyeye giderek çantasını teslim aldı.

Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sekrek, Serhat Özkan'a teşekkür etti.

Sekrek, bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.