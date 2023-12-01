İnegöl Belediyesi Engellilere Akülü Araç Desteği Sağladı

İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 11 engelli bireyi akülü araçlarına kavuşturdu. Sosyal devlet anlayışını yerelde de sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, görev süresi boyunca toplamda 136 engelli bireye araç desteği verildiğini açıkladı.

. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü fırsata çeviren İnegöl Belediyesi, 11 engelli bireye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde alımı yapılan 11 engelli aracını bugün İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti.

Engelli araçları teslim törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Doğruyol, İl Yöneticisi Tarık Akman, AK Parti ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Törende 4 akülü araç ile 7 tekerlekli sandalye engelli bireylere teslim edildi. Bu araçlarla birlikte dönem içerisinde İnegöl Belediyesi toplam 136 engelli bireye araç temini gerçekleştirmiş oldu. Bu kişilerden 95'ine tekerlekli sandalye ve 41'ine akülü araç verildiği ifade edildi.

Engelli araçları teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığımız bir organizasyonla engelli bireylerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Daha önce de benzer buluşmalarımız olmuştu. Özel bireylerimiz bizler için çok kıymetli. Sosyal yardımlaşma kültürünü Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin de sosyal devlet anlayışını güçlendirmesiyle beraber bizler de belediyecilik anlamında aynı anlayışı sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz aracılığıyla gerek belediyemizin imkanları gerek hayırseverlerimizin destekleriyle vatandaşlarımıza birtakım hizmetler veriyoruz. Gıda, giyim, ev bakımı, kişisel bakım gibi pek çok alanda destek sağlıyoruz" dedi.

Bugün de bu sosyal yardımlar kapsamında burada toplamda 11 engelli aracını sahiplerine teslim ettiklerini dile getiren Başkan Taban, "Sağlık raporu alarak akülü araç kullanabilir raporu alan vatandaşlarımıza bu araçlarını teslim ediyoruz. Sağlık raporu alarak bizlere başvuran tüm engelli bireylerimize bu araçları veriyoruz. Dönemimiz içerisinde 95'i tekerlekli sandalye, 41'i ise akülü araç olmak üzere toplam 136 engelli aracı alımı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu özel günde de yapılan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak şöyle konuştu: "Biz de ilçemizde farklı etkinliklerle bugünü hafta boyunca kutluyoruz. Bugün de Belediyemizin organizasyonunda engelli bireylerimizle beraberiz. Bu insani ve vicdani görevi yerine getiren Başkanımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmalar sonrası araçlar sahiplerine teslim edildi. Engelli bireyler, araçlarıyla ilk sürüş deneyimi sırasında büyük heyecan ve mutluluk yaşadılar. - BURSA