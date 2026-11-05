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İnebolu'da sağanak işçi konteynerlerini bastı, Taşburun'da yolu moloz kapladı

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İnebolu'da sağanak işçi konteynerlerini bastı, Taşburun'da yolu moloz kapladı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak su baskını, heyelan ve çökmelere yol açtı. DSİ dere ıslah şantiyesinde işçi konteynerleri sular altında kalırken Taşburun köyü mevkisinde yolu kaplayan moloz için Karayolları çalışma başlattı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşandı, heyelan ve çökmeler meydana geldi.

İnebolu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Musa Mahallesi'nde DSİ'nin dere ıslah projesini yürüten müteahhit firmaya ait şantiye alanında su baskını yaşandı. İşçilerin kaldığı konteynerler sular altında kaldı.

Sel sularının taşıdığı taş ve moloz yığınları İnebolu-Doğanyurt kara yolunun Taşburun köyü mevkisini kapladı.

Yol üzerinde biriken taş ve molozların kaldırılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

İnebolu'nun bazı köy yollarında da heyelan ve çökmeler meydana geldi.

Kaynak: AA
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