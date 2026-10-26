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İnci Türkay'ın Liste oyunu 4 Kasım'da İzmir'de tiyatroseverlerle buluşuyor

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İnci Türkay'ın Liste oyunu 4 Kasım'da İzmir'de tiyatroseverlerle buluşuyor
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İnci Türkay, Jennifer Tremblay'in ödüllü Liste oyunuyla yeni sezonda İzmir, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak. 4 Kasım'da İzmir'de başlayacak oyun, 20 Kasım Balıkesir, 23 Kasım Kocaeli ve 24 Kasım İstanbul gösterimleriyle seyirciye ulaşacak.

Oyuncu İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü "Liste" (The List) oyunuyla yeni sezonda İzmir, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayşegül Hardern'in yönettiği oyun, sahnelenmeye 4 Kasım'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda başlayacak. Yapım, 20 Kasım'da Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda, 23 Kasım'da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda ve 24 Kasım'da İstanbul Baba Sahne'de sahnelenecek.

Yaklaşık 55 dakika süren oyun, sıradan bir annenin gündelik yapılacaklar listesinin trajik bir ihmalin ardından derin bir vicdan muhasebesine dönüşmesini konu alıyor. Gerçek bir hikayeden doğan eser, hayatını listelerle kontrol etmeye çalışan bir kadının yaşadığı sarsıntıyı ve kendi vicdanıyla yüzleşmesini sahneye taşıyor.

Işık ve gölge tasarımıyla desteklenen sade sahne dili, karakterin duygusal dönüşümünü öne çıkarıyor. İnci Türkay'ın tek kişilik performansıyla hayat verdiği karakter, küçük bir ayrıntının insan yaşamında yaratabileceği büyük değişimleri sorgulatıyor.

"Liste", Governor General's Literary Award'ın drama dalında Fransızca eserler kategorisi, Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award ödüllerine layık görüldü.

Lal Selin Atakay'ın çevirdiği oyunun ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, ses tasarımını Cem Tuncer üstleniyor. Yapımın hareket koçluğunu Stephen Rahman-Hughes, dekor konsept tasarımını ise Ayşegül Hardern yürütüyor.

Kaynak: AA
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