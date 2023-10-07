"İnci Köyden İstanbul'a Bir Hattat Hikayesi" kitabının tanıtımı yapıldı

Hattat Hasan Çelebi'nin hayatını çocuklar için anlatan "İnci Köyden İstanbul'a Bir Hattat Hikayesi" kitabının tanıtımı Multibem Yayınları'nda gerçekleştirildi.

Çelebi'nin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yazar Mustafa Kutlu, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile kültür sanat dünyasından isimler katıldı.

Etkinlikte konuşan Hasan Çelebi, hat sanatına gönül veren son büyük temsilcilerin hayatlarının büyük sıkıntılarla geçtiğine dikkati çekerek, "Hamid Aytaç Hoca, günlük ihtiyacını temin için bir şeyler yazar, Sultanhamam'dan geçerken oranın esnafı hocaya yardım için o yazıları satın alırdı. Bugün bana gösterilen iltifat o gün Hamid Hocama gösterilmiş olsaydı daha çok sanatkar yetişirdi." dedi.

Hüsnühatın yasaklandığı zamanlarda gönül verenlerin bu sanatı sürdürdüklerini ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Bir köy çocuğu köyden kalıyor, geliyor. Bir şeyler öğrenmek için geldiği yerde, başına talebelerin toplandığı bir insan oluyor. Bütün bunlar Cenabıhakk'ın takdiri ve ihsanıdır. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar geldik. Bugün bizim hayatımızı anlatan belgeseller çıkıyor, kitaplar yazılıyor. Yapanlara çok teşekkür ediyorum. Yurt içinden ve dışından birçok insana bildiklerimi öğretmeye çalıştım, onlar da semeresini verdiler. Onların bir kısmı burada, hepsini gördüm zaten iftihar ediyorum. Onlara dua ediyorum, Cenabıhak ömürlerini uzun, vazifelerini daim ve müstakim eylesin."

"Hasan Çelebi, hat sanatını düştüğü yerden kaldıran adamdır"

Yazar Mustafa Kutlu da Hasan Çelebi'yi dünya gözüyle bir kez daha görmekten bahtiyar olduğuna işaret ederek, "Bu fırsat her zaman ele geçmez. Hasan Çelebi, hat sanatını düştüğü yerden kaldıran adamdır. Bugün hat sanatına bu kadar ilgi ve alaka varsa bunun en büyük hissesi Hasan Çelebi'dir diyebiliriz." diye konuştu.

Hüsnühat sanatının hem anne babalara hem de çocuklara sevdirilmesi gerektiğine vurgu yapan usta yazar, insanoğlunun iç zenginliğini sağlayacak şeylerin başında kadim sanatların geldiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise usta sanatçıların çocuklara tanıtılması ve öğretilmesindeki önemin altını çizerek, "2016 yılında imam hatip liselerinde program çeşitliliği yaptık. Okullarımıza güzel sanatlar bölümü açıldı. Hat, ebru, tezhip ve musiki programları devam ediyor. Şu anda yaklaşık 10 ilimizde güzel sanatlarımızın icra edildiği okullarımız var. Hamd olsun bu liselerimizde de genç hattatlar yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Kitap hakkında

Multibem Yayınları'ndan çıkan "İnci Köyden İstanbul'a Bir Hattat Hikayesi" adlı eseri Semra Alkan kaleme aldı.

Seda Çubukçi Antlı'nın resimlediği kitaptaki hüsnühat çalışmaları ise Seyit Ahmet Bursalı ve Fatma Zehra Ülker'e ait.