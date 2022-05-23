'İmamoğlu ve Yavaş, 'Milletin Sesi' Mitingine Birlikte Gitti'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, dargın oldukları için "Milletin Sesi" mitinginde tokalaşmadıklarına dair haberleri yalanlandı. İBB ve ABB'ye ait haberlerin paylaşıldığı Twitter hesaplarından, Florya'daki İBB tesislerinde buluşarak mitinge birlikte gittikleri bilgisi paylaşıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan ve Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılan "Milletin Sesi" mitingine dair; İmamoğlu ve Yavaş'ın tokalaşmadıklarına dair haberler yayınlandı. Ancak iki büyükşehir belediye başkanının İBB'ye ait Florya Tesisleri'nde buluşarak mitinge birlikte gittikleri açıklandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçek, paylaştığı görüntülerle miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu'nun Mansur Yavaş ile tokalaşmadığını iddia etti.

İBB HABER ADLI TWİTTER HESABI: "HALBUKİ İMAMOĞLU VE YAVAŞ, FLORYA'DA BULUŞTU VE MİTİNGE BİRLİKTE GİTTİ"

"Tokalaşmadı" şeklinde çıkan haberler üzerine belediyeye dair haberleri paylaşan 'İBB Haber' adlı sosyal medya hesabından, yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı gün el sıkıştığı görüntüler yayınlandı. Görüntüler için, "Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya'da buluştu ve mitinge birlikte gitti" açıklaması yapıldı.

"MİTİNG ALANINA BİRLİKTE GELDİKLERİ İÇİN TEKRAR EL SIKIŞMIYORLAR"

Aynı şekilde ABB haberlerinin paylaşıldığı "Büyükşehir Çalışıyor" adlı Tweet hesabından da "YALAN: Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Maltepe Mitingi'nde el sıkışmadı. DOĞRU: Belediye Başkanları gün içinde beraber oldukları ve miting alanına birlikte geldikleri için tekrar el sıkışmıyorlar. Videoda Osman Gürün ve Kadir Albayrak'ın da el sıkışmadığı görülüyor" paylaşımı yapıldı.