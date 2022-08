İmamoğlu: Sözleşmesi Feshedilen Metro Hatlarından Bir Tanesinin İzni Geldi. Hızlıca İhalelerimizi Yapıp Yolumuza Gümbür Gümbür Devam Edeceğiz

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında tünel delme makinesinin (TBM) çalışmasını başlattı. Muhalefetin metro projelerinin durdurulduğu yönündeki iddialarına cevap veren İmamoğlu, "Biz, metro hattı durdurmadık. Pendik-Tuzla metro hattımız ve karşıdaki Kirazlı- Halkalı metro hattımız; Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeden dolayı, yüzde 15'in altında ilerleme olduğu için sözleşmeyi tek taraflı müteahhitler feshetti. Feshedilen hatlardan bir tanesinin izni geldi. Hızlıca ihalelerimizi yapıp yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz" dedi.

Haziran 2019'da yapımı yüzde 4 seviyelerinde durmuş haldeyken Ocak 2020'de finansman sorunları çözülerek yeniden yapım aşamasına geçilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunda TBM, bugün törenle çalışmaya başladı. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlar katıldı.

İstanbulluların hayat kalitesini, ulaşım konforunu yukarı taşımak için büyük bir atılımla 10 metro inşaatına aynı anda devam edildiğini söyleyen İmamoğlu, yıl içerisinde Bostancı-Dudullu metro hattı ve Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının tamamen, Kabataş-Mecidiyeköy hattının ise kısmen açılacağının müjdesini verdi.

İmamoğlu'nun konuşması satır başlarıyla şöyle:

"BU YIL METROLARIMIZDA 3 AÇILIŞ YAPACAĞIZ: Hızlı, konforlu bir seyahat için, yolculuk için metrolar çok önemli imalatlar. Bir gerçekliğin altını çizelim. 'Biz metroları, ne yazık ki 10 metroyu birden çalıştırıyoruz' derken gerçekten biz, 10 metroyu birden çalıştırıyoruz ve 10 metroyu birden hayata geçiriyoruz. Bu sene ikisinin tamamı, bir tanesinin kısmen olmak üzere üç açılış yapacağız metrolarımızda. Bir tanesi Dudullu Bostancı hattı, çok önemli. Yaklaşık yüzde 60'a yakını bizim dönemde toparladığımız bir çalışma. Yine çok büyük zorluklarla, -hikayesinin açılışta anlatacağım- çok ciddi katkılarla Hisarüstü-Aşiyan fünikülerini açacağız. ve yine Mecidiyeköy'den Kabataş'a doğru ilerliyoruz. Beşiktaş'taki kazıdan dolayı biraz daha uzayacak bir işimiz var orada. Ama biz, Mecidiyeköy'den yıldız yokuşuna olan kısmı da açarak insanların en azından Beşiktaş'a hızlı erişimini kısmen de olsa sağlayacağız.

'İSTANBUL'DA 2 METRO HATTI DURDU' DİYE HABER YAPILDI: Diğer hatlarda da güçlü bir şekilde devam ediyoruz. ' İstanbul'da iki tane metro hattı durduruldu' diye haber yapıldı. Biz, metro hattı durdurmadık. Pendik-Tuzla metro hattımız ve karşıdaki Kirazlı-Halkalı metro hattımız; Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeden dolayı, yüzde 15'in altında ilerleme olduğu için sözleşmeyi tek taraflı müteahhitler feshetti. İki tanesi feshedildi. Örneğin bir tane müteahhidimiz feshetmedi, Allah ondan razı olsun. O yoluna devam ediyor. Biz işi durdursak çıkar açıklarız, gizlemeyiz. Ama açıklamaya gerek yok, feshedildi. Feshedilen hatlardan bir tanesinin izni geldi. Şimdi ihalesini yapacağız. Daha güçlü, daha prensipli bir ihale yapıp yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz. Hızlı bir ihale yapmamız lazım. Umut ediyorum ki en doğru şekliyle onları da yoluna koyup tam gaz devam edeceğiz.

BEYLİKDÜZÜ METROSU 1,5 SENE BAKANLIK ONAYI SÜRECİNDE BEKLEDİ: Beylikdüzü Belediye Başkanı'mız özellikle metro işlerine geliyor ki 'Beylikdüzü metrosunu unutmayın, yani hafızanızda dursun' diye. Unutmuyoruz, Beylikdüzü metrosunu da adım adım takip ediyoruz. Sonunda bakanlık onayı çıktı. Ama bundan sonraki onay aşamaları var; Cumhurbaşkanlığı yatırım planı, Cumhurbaşkanlığı yatırım planından sonra Hazine onayı. Bunları da takip ediyoruz. Kaynağımız var, gücümüz yerinde. Allah'a şükür gençliğimiz de var, heyecanımız da yüksek. Yani bunu hızlıca yaparız. Ama yürümesi gereken işlemler var, onları da takip ediyoruz. Tabii Beylikdüzü, 1,5 seneye yakın bir bakanlık sürecinde bekledi. İki kere iki dört. Bu iş daha erken olurdu. Yani her ne kadar birtakım gerekçeler, teknik gerekçeler sunulsa da daha önce o teknik gerekçeler istenmeden onayların verildiği aşamaları biz biliyoruz. O bakımdan istemek hakkı mıdır? Evet isteyebilir. İstemeden de yol verebilir mi? ve projenin tüm detaylarıyla tamamlanmasını daha sonra sağlayabilirler miydi? Onu da yapabilirlerdi. Bir tercihti. Neyse sağlık olsun.

EN AZ OY ALDIĞIMIZ İLÇELERDEN BİRİNE HİZMET ETMENİN HEYECANINI DAHA YÜKSEK YAŞIYORUM. Ama dediğim gibi, daha önceki bu projede, -2017 ihalesidir ve 2015'te projelendirilmiştir- sahada biz yüzde 4 ilerlemeyle bu şantiyeyi devraldık. Bunu en iyi Sultanbeyli'de yaşayanlar bilir. Yüzde 4. Hatta bu projenin 'acaba Sultanbeyli'ye zaman gelir' diye bir muamma süreci de vardı. Biz, gerçekten hem finansman yükünü bu anlamda toparlayarak hem borçlanmayla ilgili birtakım sıkıntı da yaşasak başka bir boyutta borçlanmayla yöneterek ki devamıyla ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var, inşallah tamamına erdirmeyi hızlıca istiyoruz ve İstanbul'un en doğusunun, Sultanbeylilinin bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabilecekleri raylı sistemle bağlantısını sağlamak istiyoruz. En az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, 'daha doğrusunu, daha iyisini biz yaparız' anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz, Sultanbeyli'de bir sonraki seçimde rüzgarımız başka esecek. Şimdiden hissediyorum. Çünkü tek bir kavramımız var; daha iyisini yapmak, daha doğrusunu yapmak, daha hızlısını yapmak. Umut ederim ki her sahadaki koşu böyle centilmence, böyle iyiliğin arandığı bir sürecin izlendiği bir kulvara dönüşür. O zaman bundan Sultanbeyli de kazanır, İstanbul da kazanır, ülkemiz de kazanır. Bakış açımız bu. En büyük dileğimiz, dediğim gibi biz, buradan hızlı bir şekilde işi bitirerek İstanbul'a bu güzel hattı hediye etmek.

METRO HATLARIMIZDA 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞANIMIZ VAR: Deutsche Bank'tan bir kredi almıştık. Daha sonra belki de tarihinde ilk defa bono ihracı gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki kez zor koşullarda olmasına rağmen, 2020 tarihli bir finansmanımız oldu ve 'Bunu hızlandırın, biz bunun kaynağını da buluyoruz' dediğimiz noktada görüyorum ki hem teknik arkadaşlarım bütün kabiliyetlerini kullanıyorlar hem yüklenici firmamız bu anlamda yerine gereğini getiriyor. Bu da bizi açıkçası ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz bu projede, 30 noktada 2 bin 300 kişi çalışıyor. Tahmin ediyorum 10 binin üzerinde bir çalışanımız var şu anda metro hatlarımızda. Bu, çok çok önemli. Bütün ilerlemeleri Pelin Hanım bahsetti. Az önce ifade ettiği gibi, trenlerimizin de gelmesi ve onların da hazırlık yapması, bir an önce raylarımızın döşenmesi için çalışıyoruz. İlk etapta Çekmeköy- Sancaktepe bölümünü 2023'te harekete geçireceğiz. Umut ederim ki 2024'te çekebildiğimiz kadar öne çekerek İstanbul'da Sultanbeylileri metromuzla buluşturmak istiyoruz. Şimdiden bu müjdemizi Hem Sultanbeyli yaşayanlarına hem Sultanbeyli'nin yetkililerine, yöneticilerine buradan duyurmak istiyorum. Bu bize gerçekten iyi bir yaşam kalitesi sunacak. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım.

İSTANBUL'UN VAR OLAN YAPILAŞMASININ KUZEY BASKISINI AZALTACAK: İstanbul'un şehircilik noktasında da daha etkin, daha kaliteli, bulunduğu aksta daha nitelikli bir yaşamı elde etmesi için çok önemsediğimiz Hızray'ı Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü Esenyurt'a kadar bir uçtan bir uca 75 kilometreyi neredeyse 50 dakikada alacak bir bağlantıyı yapıyor olmamız, 12 metro hattımızla yeraltından bu bağlantıyı sağlayarak doğu-batı eksenindeki bu hızlı ulaşımın yine kuzey-güney eksenindeki diğer metrolarımızla buluşması, İstanbul'a şehircilik açısından bir avantaj sağlayacak. Bunun en önemlisi, İstanbul'un var olan yapılaşmasına kuzey baskısını azaltacak. Oldukları yerlerde mutlu insanları var edeceğiz. Dolayısıyla toplu taşımadaki raylı sistem kullanımını çok yüksek bir noktaya çekerek İstanbul'daki o kötü şehirleşme baskılarından uzak bir dönemi bu şehre hızlıca hediye etmek istiyoruz. Bunu niye anlattım? Sabiha Gökçen hattı dediğim bu hızlı ulaşımın da çok yakınında olan Sultanbeyli için çok özel bir önemi olacağı için anlatıyorum.

ONLARA İYİ BİR GELECEK HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ: Önemli bir proje, dev bir proje. Bunlara dev proje dememizin, faydası açısından ifade edeyim ki çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konforu 16 milyon İstanbulluya sağlamanın heyecanını yaşıyoruz. Hızlı hareket etmeliyiz. Zaman hızla akıyor. İstanbul'un genç nüfusu var. Yani hararetli, heyecanlı, beklentileri yüksek. Kendilerini güvende hissetmek isteyen genç nüfusu var. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak zorundayız. Bu yoğun çalışmalardan emeği geçen herkese, mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaya ve bütün emekçi dostlarıma, teknisyeninden, mühendisine, çalışan işçisine, yöneticisine herkese teşekkür ediyorum"

ENGİN ALTAY: BÖYLE GİDERSE İSTANBUL, METROSUYLA ÜNLENECEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da törende, dünyanın önde gelen şehirlerinin metrolarıyla öne çıktığını söyleyerek, "Sayın İmamoğlu, böyle giderse Londra, New York, Paris, Moskova'nın tahtını sallayacak. Ben buna inanıyorum. O enerjisiyle bu çalışmalar, bu hız, bu sürat, bu enerji, bu şevk, öyle görülüyor ki bir iki yıl sonra İstanbul'u metrolarıyla ünlü dünya kentleri kategorisinde çok üst bir noktaya çıkaracak" dedi.

ALPKÖKİN: 2023'TE İLK ETABI AÇILIYOR

Törende konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de çalışmaların mevcut durumunu, "Hattımızın açılışını ilk etapta 6 ay kadar geriye aldık. Hatlarımızı optimize etmeye çalışıyoruz. İlk etabımızı 2023'ün ikinci yarısında açacağız. İkinci etabımız ise 2024'ün sonuna kadar, yani Sultanbeyli'ye kadar olan bölüm için çalışmalarımız devam ediyor" diyerek anlattı.