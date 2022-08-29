İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini "süper kahraman" olarak gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklamda kendini "süper kahraman" olarak göstermesi sosyal medyayı resmen ikiye böldü. Fotoğrafları eğlenceli bulanların da eleştirenlerin de sayısı oldukça fazlaydı.