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İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini "süper kahraman" olarak gösterdi

Güncel Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklamda kendini "süper kahraman" olarak göstermesi sosyal medyayı resmen ikiye böldü. Fotoğrafları eğlenceli bulanların da eleştirenlerin de sayısı oldukça fazlaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada gündem oldu.

KENDİNİ "SÜPER KAHRAMAN" GÖSTERDİ

İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.

İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölerken, hazırlanan görselleri eleştirenler kadar eğlenceli bulanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu.

İşte o yorumlardan bazıları;

İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi

İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi

İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi

İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

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