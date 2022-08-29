İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyayı ikiye böldü! Kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklamda kendini "süper kahraman" olarak göstermesi sosyal medyayı resmen ikiye böldü. Fotoğrafları eğlenceli bulanların da eleştirenlerin de sayısı oldukça fazlaydı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada gündem oldu.
KENDİNİ "SÜPER KAHRAMAN" GÖSTERDİ
İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölerken, hazırlanan görselleri eleştirenler kadar eğlenceli bulanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu.
İşte o yorumlardan bazıları;