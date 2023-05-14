İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, Erdoğan önde gidiyor

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkların yüzde 70'inin açıldığı saat 21.20 itibarıyla yüzde 65.84 ile yarışı önde götürüyor. Milletvekili genel seçimi sonuçlarında ise Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49 görünüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri tamamlandı ve saat 17.00'da sandıklar kapandı. Oy sayımı devam ederken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı.

ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE

Kentte saat 21.00 itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 70'i açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranı 65.84 ile yarışı önde götürüyor. Milletvekili genel seçimi sonuçlarında ise Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49 görünüyor.