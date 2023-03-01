İmamoğlu Hatay'da yaşadığı olayı canlı yayında anlattı: Randevu alamayınca, vali ile bakanın toplantısına kapıyı açıp girdik

Deprem bölgesinde AFAD'la diyalog kopukluğu olduğunu, muhatap bulamadıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Hatay'da yaşadığı bir olayı anlattı. AFAD merkezinde sorumlu validen randevu alamadıklarını belirten İmamoğlu, AFAD'a yine de gittim. Bir vali ile Sağlık Bakanı'nın toplantıda olduğunu söylediler. Kapıyı açtık, içeri girdik, 1 saate yakın konuştuk. O saatten sonra AFAD'ın toplantısına arkadaşlarımız katılmaya başladı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Depremin vurduğu kentlerde İBB'nin çalışmalarından bilgi veren İmamoğlu, yaşadığı bir olayı anlattı.

"KAPIYI AÇTIK, İÇERİ GİRDİK"

Hatay'da Afad'la diyalog kurmakta zorlandıklarını, muhatap bulamadıklarını söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, sorumlu vali ile görüşmek istediğini ancak randevu alamadığını belirtti. İmamoğlu, "7 gün sonra ikinci gidişimde Afad'ın merkezine gittim. Sorumlu vali ile görüşmek istiyoruz diye arkadaşımızı gönderdim ama açıkçası cevap alamadık. Somut randevulaşamadık. Afad'a yine de gittim. Bir vali ile Sağlık Bakanı'nın toplantıda olduğunu söylediler. Kapıyı açtık, içeri girdik, 1 saate yakın konuştuk. 'Sizin koordinasyonunuzla çalışmak istiyoruz' dedim. O saatten sonra Afad'ın koordinasyon toplantısına bizim arkadaşlarımız da katılmaya başladı. 7 gün sonra." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BAKANLIKLA TEMASIMIZ OLMADI"

İmamoğlu, şunları söyledi: "23 gündür yaptığımız şey hem o bölgenin ihtiyaçlarına odaklanmak hem de yöneticimiz kadromuzla İstanbul depremiyle ilgili seferberlik planı hakkında talimat verdim. Yürüyen sürecimiz vardı. Vatandaşlarımıza dönüp 'size söz veriyorum, gerekirse çuvaldızı kendimize batırarak konuşmalar yapacağımızdan herkes emin olsun' dedim. Sürece dahil olduk, hiçbir bakanlıkla temasımız olmadı.

"AFAD'A YÜZÜ DÖNÜK ÇALIŞTIK"

Hatay'a ikinci gidişimizde yeterince diyalog kuramadık. Hatay'da büyükşehir belediye başkanımız var. Personelden hayatlarını kaybedenler vardı. Kalkıp da tam göbeğinde bulan belediyelerden organizasyon beklemek çok güçtü. Biz dolayısıyla Afad'a yüzü dönük çalıştık. Onların yönlendirmeleriyle hareket ettik, AFAD bu işin çatısı. Baktık ki, diyalog kopukluğu var. Arkadaşlarımız muhatap bulamıyor, diyaloğa geçemiyordu."