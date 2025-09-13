Haberler

İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında görüntülerinin çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.

"SES VE GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI" SUÇU

Duruşma salonundan bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit eden başsavcılık, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzakere yazdı.

"ADALET BAKANIMIZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da İmamoğlu'nun mahkeme sürecine tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

O mahkemeye acilen kayyum atanmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

a video çektiren alçaklar nerenize battı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
