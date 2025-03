İmamoğlu'nun diplomasını iptal edilmesinin gerekçeli kararı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin gerekçeli kararını İstanbul Üniversitesi açıkladı. Üniversite, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine kontenjan dışı kayıt yaptırdığı, yatay geçiş işlemini okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı için diplomasının iptal edildiğini belirtti.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASININ İPTAL EDİLME GEREKÇESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmada kritik gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

NOT ORTALAMALARI "2,40" ÜSTÜ DEĞİL

Alınan bilgiye göre, üniversite tarafından hazırlan rapor uyarınca diplomaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geri alınmak suretiyle iptal edilen 27 kişinin bazılarının gerekçeleri ortaya çıktı. Bu kişilerin diploma iptal edilme nedenleri arasında yatay geçiş şartları arasında yer alan not ortalamasının "2,40" üstü olmaması, transkriptte "FF" notu olması, öğrencilerin okuduğu üniversitenin İstanbul Üniversitesinin kütük kayıtlarında bulunmaması gibi gerekçeler yer aldığı öğrenildi.

PROFESÖR SAYBAŞILI DA YATAY GEÇİŞ ŞARTLARINI KARŞILAMIYOR

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da diploması iptal edilenler arasında yer alıyor. Saybaşılı'nın yatay geçiş yaptığı dönemde babasının İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve genel yatay geçiş şartlarını karşılamadığı tespit edildi. Diploması iptal edilen kişiler arasında yer alan Mustafa Arıtürk'ün yatay geçiş dönemi dışında başvurusunun kabul edildiği, İngiltere'deki bir üniversitede bir yarıyıl okuduğu, bu durumlarının yatay geçiş yönetmeliğine aykırı olduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesinden Melihşah Özcan'ın not ortalamasının "1,78", İsviçre Amerikan Koleji'nden gelen Sevgi Toprak'ın ortalamasının ise "1,89" olduğu belirlendi. Ayrıca Toprak'ın transkriptinde 1 "FF" notu olduğu tespit edildi. Diploması iptal edilen Orhan Kuray'ın da Girne Amerikan Üniversitesinde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi. Kuray'ın not ortalamasının "2.00" olduğu, transkriptinde 1 "FF" bulunduğu, bu nedenlerle diplomasının iptal edildiği öğrenildi.

NOT ORTALAMASI 0,90

Ahmet Selim Güner'in de diploma iptal nedenleri arasında, "0,90" not ortalaması, transkriptinde 4 "FF" olması, Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yapması gibi gerekçeler yer aldı. Banu Yalı'nın diplomasının "1,75" not ortalaması olması, Sinan Esat Erdil'in diplomasının ise "1,86" not ortalaması ve 1 dönem okuması nedeniyle yatay geçiş şartlarını karşılamadığı için iptal edildiği öğrenildi.

Cenk Karayel'in diploması ise "1,87" not ortalaması ve 1 "FF" notu nedeniyle iptal edildi.

Yine diploması iptal edilenler arasında yer alan Ergün Bargü'nün not ortalamasının "1,77" olduğu, 2 "FF" notunun bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesinin 1987 ile 1993 yılları arasında İşletme Fakültesi'ndeki tüm yatay geçiş işlemlerinin detaylı olarak inceleneceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.