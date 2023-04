İmamoğlu'nun Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı İnceleme Gezisi Mitinge Dönüştü: "15 Mayıs'ta Halkın İktidarı Geliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattı inceleme gezisi mitinge dönüştü. İmamoğlu, Sarıgazi durağında kendisini karşılayan kalabalığa "Beni mahcup ettiniz. Bir şantiye ziyaretimize bu denli ziyarette bulunmanız..." sözleriyle başlayarak hitap etti. İmamoğlu, "Bu iktidar, mevcut ikdar bir avuç insanın iktidarı. '15 Mayıs'ta milletin iktidarı geliyor' deyin. Milletin iktidarı, halkın iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor. İçinde herkes var. Herkesin hakkı hukuku var" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattında incelemelerde bulundu. Meclis durağından metro şantiyesini incelemeyen giren İmamoğlu daha sonra Sarıgazi durağından çıkış yaptı. Bu durakta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, burada vatandaşlara seslendi.

'Beni mahcup ettiniz. Bir şantiye ziyaretimize bu denli ziyarette bulunmanız' diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"MEMLEKETİN, HER İNSANINA HİZMET ETMEKTEN DE ONUR DUYUYORUZ: Yarın Kastamonu'dayım Ankara'ya geçeceğim. Bu metro şantiyemize Meclis durağından girdik Sarıgazi'den çıktık. Şu anda altyapısı tamamen bitmiş bir alandayız. Sarıgazi istasyonumuzun hızla bitirilmesi için yoğun bir çalışma var. Aslında bu iki durağımız yıl sonunda tamamen bitmiş olacak. Hatta bu istasyon üstlerinde sizlere özel mekanlar da hazırlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, mahallelerimize özel mekanlar hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle bu metro hattımızı 2024'ün mart ayında Samandıra'ya kadar da götüreceğiz. Yani hem Sancaktepe merkeze hem de Samandıra'ya kadar gidecek. 2024'ün yıl sonunda da Sultanbeyli'ye kadar erişme hedefimiz var, yolumuz açık olsun. Hem yer üstünde çalışıyoruz hem yeraltında çalışıyoruz. Memleketin, her insanına hizmet etmekten de onur duyuyoruz. Kimin oy verdiğine de bakmıyoruz. Bu memleketin her insanına, her çocuğuna, her gencine geleceği umut olarak önlerine koymak arzusundayız.

86 MİLYON İNSANIMIZIN İKTİDARI GELİYOR: İstanbul'un farklı ilçelerinde buluşmalarımız olacak. Kimine yalnız geleceğim ama kimine de inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla geleceğiz. Sizlere çok kıymetli Genel Başkanımızın 13'üncü Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve saygılarını da getirmiş oluyorum, yolumuz açık olsun. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. İnşallah 23 Nisan'ı da çocuklarımızla İstanbul'un her köşesinde kutlayacağız. Ama esas bayramı 15 Mayıs sabahı bir demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. İnancımız çok yüksek. Milletimizin buna olan inancını da görüyorum. İnanın bunu Burdur'da da gördüğüm Isparta'da, Tokat'ta, Amasya'da, Trabzon'da, Samsun'da yüz binlerce insanımızla gördük. İnanın bunu başaracağız. Ondan sonra memleketimizin önünde hiçbir engel kalmayacak. En önemli farkını herkese anlatın. Bu iktidar, mevcut iktidar bir avuç insanın iktidarı. '15 Mayıs'ta milletin iktidarı geliyor deyin, milletin iktidarı.' Halkın iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor, içinde herkes var. Herkesin hakkı hukuku var. Allah hepinizi korusun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Metro hattımız hem Çekmeköy'e hem Sancaktepe'ye hem Sultanbeyli'ye şimdiden hayırlı olsun."