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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca İmamoğlu için memuriyetten yoksun bırakılma istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK HEDEF HALİNE GETİRİLDİ

Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Akın Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu anımsatılan iddianamede, Gürlek'in görev yaptığı dönemlerde ve halen terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği kaydedildi.

Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade edildi.

DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA SINIRLARINI AŞTI

İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

MEMURİYET HİZMETLERİNDEN YOKSUN BIRAKILMASI TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında ise mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden birini, görevli tek bilirkişi gibi göstererek gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstererek ve bu amaçla ismini de açıklayarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (61)

Haber YorumlarıBidüşün:

Ya şuna adam yerine koyup ceza vermeyin, ceza ehliyeti yokmuş muamelesi yapın

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Ne hale düştüler sandıkta yenemiyorlar millet gülüyor gülüyor

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Haber YorumlarıJokerAllame:

ADALET VE KAYIRMA PARTİSİ!!!!!

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Haber YorumlarıCece Cece:

zaten böyle içeri atarak alırsınız İstanbul’u bundan sonra Türkiyeyi kimi rakip gördüyse içeri alıyorlar devam edin siz

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Yorum Beğenme94
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

imamoğlu bunu istiyor,sürekli hakkında soeuşturma açılsın hatta hüküm yemek istiyor,sürekli ceza yemek için uğraşıyor.

Yorum Beğen155
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Haber YorumlarıFurkan inci:

ciddiye almayın şunu aday olsun bırakın alsın boyunun ölçüsünü

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Haber YorumlarıAhmet parker:

MEMLEKET TE KENDİ ADALETİNİ KENDİ YAPAN PARTİ...

Yorum Beğen138
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

CHP de sevmem velakkin proje belli haber de şaşırmadım

Yorum Beğen105
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Haber Yorumlarıufo:

uğraşmayın direk idam verin kurtulun

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıFA null:

yes of course gluk gluk

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme4
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