İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlamayla ilgili Vali Yerlikaya'nın paylaşımına yanıt: Doğal gaz kaynaklı değil

Kadıköy'de bir binada gerçekleşen patlama ve sonrasındaki yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Yerlikaya, olayı bir doğal gaz patlaması olarak nitelerken, İBB Başkanı İmamoğlu ise patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını ve olayın nedeninin Emniyet'in raporu sonrası netleşeceğini söyledi. Murat Ongun ise "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine" paylaşımında bulundu.

Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta akşam saatlerinde bir binadapatlama yaşandı. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

VALİ YERLİKAYA: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayla ilgili Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU: PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL

Vali Yerlikaya'nın doğal gaz patlaması ifadesini kullandığı açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyleyen İmamoğlu, olayın nedeninin Emniyet'in raporu sonrası netleşeceğini söyledi.

"SEBEBİ EMNİYET RAPORU SONRASI NETLEŞECEK"

Paylaşımında İmamoğlu, "İstanbul Fikirtepe'deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerine yer verdi.

"İGDAŞ: BİNADA DOĞAL GAZ BAĞLANTISI YOKTUR"

Paylaşımların ardından Murat Ongun ise "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine" dedi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'ta çıkan yangına İBB itfaiyesi, 8 dakikada ulaşarak müdahale etti. Dumandan etkilenen bir kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 56 personel ve 19 araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler, soğutma çalışmalarında üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.İBB itfaiye ekipleri, 19: 05'te Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'tan gelen yangın ihbarı üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. 19: 13'te olay yerine ulaşan ekipler, üç katlı binanın üçüncü kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan iki binaya sirayet eden yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Toplam 56 personel ve 19 araçla yapılan müdahalelerde bir kişi dumandan etkilenmiş olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binadaki yangını kontrol altına alan İBB itfaiyesi, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor."