İmamoğlu: "Her Şeyi Bir İnsan Bilebilir mi Mümkün Değil; Bilemez"

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde koltuğunu, 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti. Başkan Kabasakal, ilk talimatını; okullarının sert zeminin yumuşak malzemeyle değiştirilmesi yönünde verdi. Makam odasında bulunan ve Atatürk'ü bir vatandaşı dinlerken betimleyen resmi bu yüzden astığını belirten İmamoğlu, "Vatandaşları dinleyen bir yönetici, onun fikrini alan, ondan öğrenen bir yönetici her zaman en iyi işleri yapar. Her şeyi bir insan bilebilir mi? Mümkün değil; bilemez" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti.

İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim törenine, aynı okulun farklı şubelerinde kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katıldı.

Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü, 'yeni Başkan' Kabasakal'a bıraktı. Başkan Kabasakal'ın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda telefonla İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'i arayan Kabasakal, bürokratına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

"YERE ÇÖP ATANLARA, ATTIKLARI ÇÖPÜ YERDEN ALMA CEZASI VERİLSİN"

Devir-teslim töreninde hazır bulunan öğrenciler Yağmur Ekmekçi, Yasin Kantemur, Melike Karavelioğlu, Nehir Hüma Doğan, Ada Yavuzcan, Tuğba Yörükoğlu ve Oğuz Kağan Göçmen de İmamoğlu'na İstanbul'la ilgili taleplerini iletti. İmamoğlu, minik öğrencilerden gelen 'bisiklet yolu', 'yeşil alan üretimi', 'mahalle çocuk tiyatrosu' ve 'çevre ve temizlik bilinci oluşturulması' gibi talepleri not aldı.

İmamoğlu, bir öğrencinin, "Yere çöp atanlara, attıkları çöpü yerden alma cezası verilsin" talebine, "Çok sempatik bir ceza. Hem de ders olur" yanıtını verdi. En iyi "Başkan'ın halkını dinleyen başkan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Onlardan fikir alan, onlarla konuşan, onları dinleyen başkan, en iyi başkan. O zaman halk da mutlu oluyor. Niye? 'Biz söyledik, Başkanımız yaptı' diyor" dedi.

Makam odasında bulunan ve Atatürk'ü bir vatandaşı dinlerken betimleyen resmi bu yüzden astığını belirten İmamoğlu'nun konuşması satır başlarıyla şöyle:

"CUMHURİYET, DEMOKRASİ İÇİN KURULDU: Çok seviyorum bu fotoğrafı. Vatandaşları dinleyen bir yönetici, onun fikrini alan, ondan öğrenen bir yönetici her zaman en iyi işleri yapar. Çünkü biz, vatandaşımıza çok güveniyoruz. Sizlere çok güveniyoruz. O zaman başkanın işi de kolaylaşır. Her şeyi bir insan bilebilir mi? Mümkün değil; bilemez. Ama burada sekiz çeşit fikir vardı, sekiz çeşit bakış vardı. Siz, onların fikirlerini alarak hayata geçiriyorsunuz. Bunun adı da demokrasi biliyor musunuz? İnsanlara o söz hakkının tanındığı, saygı çerçevesinde fikirlerini özgürce söylediği, yöneticilerin de onlara kıymet verdiği bir sistem demokrasi. Cumhuriyet de onun için kuruldu.

ÖZGÜRLÜK YARATICILIĞI BÜYÜTÜR: Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken, Atatürk, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyor. Yani bir kişinin değil ya da bir ailenin değil ya da sadece bir zümrenin değil; herkesin, her yaşayan insanın. Yani eşit vatandaş. 16 milyon İstanbullu var mesela İstanbul'da. Hepsi eşit, hepsi birbirinin aynı haklara sahip. Hiç kimse ondan daha fazla ya da daha az değil. Yani eşit vatandaşlık, yaşadığı yerde insanları da çok mutlu ediyor. Diyor ki; 'Benim devletim var. Bana, herkesle eşit gözle bakıyor.' Nasıl bir hayatı olursa olsun, hiç önemli değil, eşit vatandaş. Onun için inşallah hep böyle demokrasinin güçlü olduğu, sizlerin onu daha da güzelleştirdiği, daha da güçlü hale getirdiği, daha özgürlüklerin olduğu. Çünkü özgürlük ne yapar? İnsanların yaratıcılığını büyütür. Yaratıcılık ne yapar? Mesela siz, yeni buluşlar yaparsınız, yeni fikirler ortaya koyarsınız, yeni yazılımlar yaparsınız. Yeni bilgisayar oyunları tasarlarsınız mesela. Böyle çok güzel işler yaparsınız ve o zaman biz, çok daha iyi yerlere geliriz Türkiye'de."

TAKSİM ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlediği resmi törene de katıldı.

Törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Levent Yazıcı tarafından anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. CHP ve İYİ Parti İstanbul il başkanlıkları çelenkleri de anıttaki yerini aldı. Törende, Şehit Kağan Aybek Ortaokulu öğrencisi Meyra Mendi de İsmail Hakkı Sunat'ın "Bizim Bayramımız" adlı şiirini okudu.

İMAMOĞLU, TÜM ÇOCUKLARI, AİLELERİ KARNAVALA DAVET

Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan değerlendirmesini de Cumhuriyet Anıtı önünde yaptı. 23 Nisan'ı gün boyu sürecek etkinliklerle kutlayacaklarını belirten İmamoğlu, çocukları ve aileleri, Yenikapı'da gerçekleştirecekleri karnavala davet etti. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yenikapı'da çok neşeli bir gün başlayacak öğleden sonra. Epeyce uzun sürecek. Saat 14.00'ten itibaren bütün çocukları, aileleri oraya bekliyoruz. Çok keyifli bir gün olacağını düşünüyorum. Milli bayramların insanları bir araya getiren günlerdir. Bu anları halkla birlikte; çocuklarla 23 Nisan'ı, gençlerle 19 Mayıs'ı, 29 Ekim'i bütün halkımızla, 30 Ağustos Zafer Bayramı… Bunlar, bizim için tarihi anekdotlar. O bakımdan ben, her bayramda inanılmaz kıvanç duyuyorum. İçim kıpır kıpır oluyor. Heyecan duyuyorum. Bu milletin bir parçası, bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Böylesi güzel bir Cumhuriyet'e hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum. O bakımdan ben, bütün bu gururu, bütün bu heyecanı, bu ülkenin 85 milyon insanı yaşasın istiyorum. Diliyorum bunu. Çünkü; geçmişten bugüne, bugünden yarına milletçe başarabiliriz. Bunun başka bir yolu yok. Herkesin aynı yolda, aynı ülküde, aynı doğrultuda hareket etmesiyle bu başarılar mümkün. Milletimiz adına dileğim budur.

"ATATÜRK'ÜN MESAJINI TAM UYGULAMAYA GEÇİREMEDİK"

İyi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider, böyle güzel bir Cumhuriyet'i bize emanet etti. İyi ki 23 Nisan'ı çocuklara emanet etti. Bayram olarak dünyada tek. Aynı zamanda TBMM'nin kuruluşu. Dolayısıyla bize çok olağanüstü bir mesajı var. Ne yazık ki hala bir mesaj olarak düşünüyoruz bunu. Tam uygulamaya geçirmedik. O da ne? 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözü. Eksiklerimiz var demokrasiyle ilgili, özgürlüklerle ilgili. Ama bunları da hep birlikte tamamlayacağız, başaracağız ve günün sonunda 100 yıllık Cumhuriyet'imizi önümüzdeki yüzyıla en iyi şekilde, hep birlikte hazırlayacağız."

Taksim Anıtı'ndaki törenin ardından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne geçen İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği "23 Nisan Kutlama Programı'na katıldı.