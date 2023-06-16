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Dünyada sadece 4 tane var! Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresi sergilenmeye başlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022 yılında İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresinin, Panaroma 1543 Müzesi'nde sergilenmeye başladığını duyurdu. Dünyada sadece 4 tane bulunan madalya için İmamoğlu, "Herkesi bu müzede fetihi ve Fatih'i daha yakından tanımaya davet ediyorum." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 27 Ekim 2022'de Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresinin İBB tarafından satın alındığını duyurmuştu.

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık

DÜNYADA SADECE 4 ADET VAR

İmamoğlu o paylaşımında "Üzerinde Bizans İmparatoru Muhammed yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere'de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık

"SERGİLEMEYE BAŞLADIK"

İmamoğlu bugün Panaroma 1453 Müzesi gezisinde söz konusu madalyayı paylaşarak herkesi eseri görmeye davet etti. İBB Başkanı, "İstanbul'a kazandırdığımız bu nadide eseri mutlaka görün. Costanzo da Ferrara tarafından 1481'de yapılan Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini Panaroma 1453 Müzemizde sergilemeye başladık. Herkesi bu müzede fetihi ve Fatih'i daha yakından tanımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık

İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmed'in bronz madalya portresini sergilemeye başladık

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet Bakırcı:

Geçen Yavuz Sultan Selim portresi gibi olmasın sahte ??????

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Ibrahim Ozturk:

Daha seçime 5 sene var eko. Muhafazakar seçimden oy almak için oynayacağın tiyatro 5 senede seni çok yorar. Son 6 ay filan başla oynamaya bence .

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