İmamoğlu davasının 96. duruşmasında sanık Marangoz kimseden para almadığını savundu

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 96. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Selim Marangoz savunma yaptı.

Sanık Marangoz, 2025 yılının ocak ayından tutuklandığı tarih olan 2026 mayıs ayına kadar satın alma müdürü olarak görev yaptığını, tahliye olmasının hemen ardından da kurum tarafından öncelikle izne çıkartıldığını, ardından da işe başlatılmadan iş sözleşmesinin sona erdirildiğini söyledi.

Genel müdürleri Ali Sukas'ın 2024 yılının sonlarında, Ümit Polat'ın rüşvet ilişkileri içerisinde olduğunu öğrendiğini, bu nedenle onun satın alma müdürlüğü görevinden alınacağını ve bu görev için kendisini uygun gördüğünü söyleyen Marangoz, kendisinin ise emekli olmayı planladığını, ihale süreçleri ile ilgili bilgisinin olmadığını ancak maaş yönünden cazip olması nedeniyle bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

Marangoz, göreve başladıktan sonra Ümit Polat'ın yanına gelerek Ali Sukas konusunda dikkatli olması gerektiğini söylediğini ifade ederek, şu beyanda bulundu:

"Ümit Polat, Ali Sukas'ın beni kullanabileceğini ve tedarikçi firmalar üzerinden benden para talep ettirmeye çalışabileceğini söyledi. Buna karşılık genel müdürümüz Ali Sukas göreve başlarken bana Ümit Polat'ın kendisinin adını kullanarak 'Ali Sukas istiyor.' diyerek tedarikçilerden zorla para aldığını, bu nedenle tedarikçilerin bana yaklaşarak menfaat sağlamaya çalışabileceklerini söyledi. Açıkçası her iki tarafın da birbirini suçladığını gördüm ve gerçekte neler yaşandığını o dönemde tam olarak anlayamadım."

Göreve geldiği tarihten bir süre sonra söz konusu rüşvet iddialarının artık kurum içi söylentilerin ötesine geçtiğini, basına ve kamuoyuna yansımaya başladığını anlatan Marangoz, "Bu nedenle kimse benimle açık şekilde menfaat ilişkisi kurmaya veya doğrudan para talep etmeye cesaret edemedi. Zaten bu süreçte yargılanan ya da savcılıkta ifade veren kimse benim kendilerinden menfaat talep ettiğimi ileri sürmedi, süremez de. Satın alma müdürlüğünde genel müdürümüz Ali Sukas ile birlikte çalışma dönemim, tutuklanmasına kadar yaklaşık 5-6 ay boyunca sürdü." ifadesini kullandı.

"Ben göreve geldiğimde hazır kurulmuş bir sistem içerisine getirildim"

Marangoz, göreve geldikten sonra da kendisine satın alma süreçlerini kimsenin öğretmediğini, geçmişte yapılan alımlara ve dosyalara bakarak nasıl yapıldığını anlamaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ağaç AŞ'de ağaç satın alma süreçleri genel olarak şöyle işliyordu, Fidanlıklar Müdürlüğü Müdürü Kerem Celil Uzunlar talep açar, Ali Sukas genel müdürümüz bu talebi onaylar, Satın Alma Şefi Fatih Yağcı da tedarikçilerle görüşüp teklifleri toplar ve bana getirirlerdi. Ben de bana sunulan evrak ve teklifler üzerinden en uygun teklifi veren firma şartları sağlıyorsa alımı imzalıyordum. Ancak arka planda ne konuşulduğunu, firmaların neye göre seçildiğini, firma havuzunun nasıl oluşturulduğunu, kimlerle nasıl ilişkiler kurulduğunu bilmiyorum. Bugün dönüp baktığımda benim bilmediğim ve dahil edilmediğim çok fazla şey olduğunu anlıyorum. Zaten ben göreve geldiğimde hazır kurulmuş bir sistem içerisine getirildim."

Teklif alınacak firmaların listesinin belli olduğunu, sadece bu listede olan firmalardan teklif alındığını anlatan Marangaz, şunları kaydetti:

"Ağaç AŞ istisnai alım yöntemi kapsamında genelde 3/A ve 3/G ihalesi yapar. 3/A ve 3/G ihalesi dışarıdan istenen ve şartları sağlayan herkesin katıldığı değil, Ağaç AŞ'nin gidip direkt firmalardan teklif aldığı ve en uygun teklifi veren firmaya işi vererek yaptığı ihalelerdir. Benim burada fark ettiğim ilk husus, alım yapılan işlerde ve ağaç alımlarında olan tedarikçi firmaların çoğunun uzun yıllardır Ağaç AŞ'ye iş yapan firmalardan olmasıydı. Bu hususu sorguladığımda da bana tedarikçi değerlendirme formları gösterilerek bu tedarikçilerin başarılı olduğu, yeni bir firma sokmanın riskli olduğu, listedeki firmaların uzun yıllardır bu işi yaptığı söylendi."

"Bu süreçte hemen görevime son verileceğini de zaten düşünüyordum"

Yıl içerisinde hangi alımların yapılacağının belli olmadığını, bu nedenle de önüne "şu kadarlık alım yapacağız" diye talep geldiğini, kendisinin de talep olunca mecbur alımı yaptığını aktaran Marangoz, bir süre sonra yakın tarihlerde sık sık alım talebi gelmeye başlayınca bu hususu sorguladığını dile getirdi.

Sanık Marangoz, örnek olarak 1000 adet ağaç alımının tek firmadan alınabilecekken, birden fazla firmadan kısım kısım olarak tamamlama yapıldığını, bu kadar fazla ağaç alınmasına şirketin ihtiyacı olmadığını ve kendisinin de bu durumdan şüphelenerek, bu alımın devamının gelmeyeceğini genel müdür Ali Sukas'a sunduğunu bildirdi.

Kısa süre sonra Kerem Celil Uzunlar tarafından yeniden bir ağaç alım talebi açıldığını dile getiren Marangoz, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bu talepte sadece 'Şu kadar ağaca ihtiyacımız var' diye ağaç adetleri yazıyor. Bu kadar alıma ihtiyacımız bulunmadığı için, zaten artık 3G kapsamında alım yapılmasından da rahatsız olduğum için bu talebe genel müdür tarafından onaylansa bile imza atmayacağımı, satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğimi söyledim. Zaten bu olaydan kısa süre sonra da Ali Bey tutuklandı ve birden ağaç alım talebi ilettik. Ben daha sonra tarafıma bildirilen alım taleplerindeki ağaçları zaten önceden getirdiğini, aslında bu talebin ihalesiz gerçekleşen alımların yasal zemine kavuşturulmak için yapıldığını, operasyonlar nedeniyle de bunların ihalesinin gerçekleştirilemediğini öğrendim."

Marangoz, operasyondan sonra sadece alımların değil, Planlama Müdürü Kerem Celil Uzunlar tarafından daha önce sıkça çalışılan 3A ve 3G kapsamındaki ağaç alım taleplerinin de sona erdiğini anlatarak, "Önceki yoğun alımların gerçek ihtiyaçtan kaynaklanmadığı şüphelerimi daha da güçlendirdi. Ayrıca her ne kadar görev ve yetkim olmasa da, ana iddianamenin düzenlenmesinden sonra iddianamede adı geçilen tüm firmalardan bir daha teklif almamasını, alınsa dahi bu teklifleri onaylamayacağımı söyledim. Bu işler kurum kayıtları üzerinden kolaylıkla tespit edilebilir. Bu adım nedeniyle görevden alınıp ihraç edilmeyi göze almıştım. Nitekim bu süreçte hemen görevime son verileceğini de zaten düşünüyordum." beyanında bulundu.

Kimseden para almadığını ve menfaat temin etmediğini savunan Marangoz, "Bu dönemde bana şüpheli gelen, bildiğim ve gözlemlediğim hususları tüm açıklığıyla anlatma ihtiyacı hissettim. Bügün geriye dönüp baktığımda en büyük hatamın bilgi ve tecrübenin olmadığı bir görevi kabul etmek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısının "İhalesi yapılmadan alım olmuyor, daha sonra alım işleri bittikten sonra mı gösterge ihale hazırlanıyor?" sorusuna sanık Marangoz, "Evet. Böyle bir durum olduğundan çok şüphelendim. Ben bunu beğenmeyip iade istedim." yanıtını verdi.

"Biz Ali Sukas'la görüşebilmek için bayağı bir zorlanıyorduk o dönem"

Tutuksuz sanık iş insanı Orhan Yıldırım da savunmasında, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, bildiklerini samimi ve ayrıntılı bir şekilde anlattığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının, "İfadenizde ihale süreçlerine ilişkin beyanlarınız var. İhale öncesi Ali Sukas'ın sizleri çağırdığı ve fiyatları belirlediği şeklinde. Bu konuyu açar mısınız?" sorusunu sanık Yıldırım, "Kennedy Caddesi ihalelerinde Ali Bey beni odasına çağırdı, orada bir fiyat teklifi vermemi söyledi. Biz, teknik ekip olarak arkadaşlar araştırdığında bu fiyatı veremeyeceğimizi ve yüksek zarar edeceğimizi düşündük. Ondan sonra o ihaleye girdiğimizde, gerçi teknik olarak kaybedeceğimizi bile bile daha yüksek bir fiyat teklifi verdik. Dolayısıyla o ihaleyi de alamadık." şeklinde yanıtladı.

Yıldırım, savcının, "İhale öncesi kimden ne rakam vereceği önceden konuşuldu mu?" sorusuna da "Ali Bey önceden söylemişti." cevabını verdi.

Cumhuriyet savcısının, "Yine bu yüzde 10 seçim desteği meselesi var. Yüzde 10 oranda pay alma konusu nedir?" sorusuna Yıldırım, "Ali Bey yine beni odasına çağırdı. Odasında, ne kadarlık iş yaptıysam onun yüzde 10'unu talep etti. Ben de bunun neden olduğunu sorduğumda, yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını, dolayısıyla da böyle bir para talep etti. Ben de kabul ettim." yanıtını verdi.

Sanık Yıldırım, savcının, "Ağaç AŞ'deki ihalelere ilişkin kaymaklı diye tabir edilen ve gelir getirecek işleri kimin alacağının Ali Sukas tarafından bizzat belirlendiği şeklinde beyanınız var" demesi üzerine, "Genelde kaymaklı dediğim, böyle daha karlı işler, daha kolay işler daha yakın insanlara verilir. Mesela bizim yaptığımız yapım işleri, park bahçe işleri biraz zordur. İşin maliyeti fazladır ama buradaki işler, çiçek dikimi, ağaç dikiminin maliyeti daha az, karı daha yüksek işlerimizdir." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısının, "Murat Dağdeviren'e 3,3 milyon lira gibi para, Derya Hanım'a da 1,8 milyon lira gibi para göndermişsiniz. Bu gönderimler neye ilişkin? 'Murat Dağdeviren ile Ağaç AŞ'den bir iki alacak alabilmek için 3 milyon lira civarında para göndermiştim.' şeklinde beyanınız var. Bu beyan doğru mudur?" sorularına sanık Yıldırım, şu cevapları verdi:

"Murat Bey dertleşirken sıkıntılarını söylüyordu, geçinemiyorum diyordu. Ekonomik sıkıntıları vardı. Bununla ilgili ben Murat Bey'e borç gönderdim. Hatta birazını bana geri gönderdi sonra. Bu süreçte Ali Sukas genel müdür oldu. Dolayısıyla bizim muhatabımız Ali Sukas oldu. Biz Ali Sukas'la görüşebilmek için bayağı bir zorlanıyorduk o dönem. Hatta bazı görüşmelerde nasıl söyleyeyim, yani para yok diyordu, şartları biraz zorlaştırıyordu bizim için. Ben başta borç verdim, sonradan baktım olay ona döndü. Evet doğru. Ben iş aldıkça Murat'a para vermeye başladım. Ali Bey'le görüşmem kolaylaştı, para alışverişlerimiz daha kolaylaştı, hak ediş paraları almamız biraz daha kolaylaştı."

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA