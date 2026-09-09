"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 78. duruşması sürüyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 78. duruşması tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Reklam Yönetim Müdürü Adem Tuncay'ın avukatının beyanının dinlenmesinin ardından, tutuksuz sanık iş insanı Serbülend Danış savunma yaptı.

Davanın sanıkları Baki ile Bulut Aydöner'in iddianamede anlatıldığı şekliyle 2 arsasını zorla elinden aldığını öne süren Danış, sanıkların hakkında gerçek dışı isnatlarda bulunduğunu, bu beyanların da yer, zaman, kişiler ve olay örgüsü bakımından tamamen yalan olduğunu iddia etti.

Danış, savunmasında, "Sanıklar Baki ve Bulut, 2 arsamı zorla elimden aldılar, beni mağdur ettiler. Sanık Bulut, ağabeyinin talimatıyla suça alet oldu. Onun ifadeleri de gerçek dışıdır. İlk sözleşme 26 Haziran 2024, ikinci sözleşme 2 Ağustos 2024 tarihlidir. Sözleşmeleri kardeşim, sanık Bulut'tan teslim aldı. Fakat bu sözleşmeler Şubat 2025 tarihinde düzenlenmiştir. Sanık Baki kendilerine operasyon yapılacağını söylediği için geriye dönük, eski tarihli sözleşme varmış gibi benden sözleşme istedi. Bunun üzerine hiçbir bedel ödemeden şahsımdan aldıkları iki taşınmaz bedelini senetle ödeyecekmiş gibi düzen kurdular ve sözleşme yaptılar." beyanında bulundu.

Sanıklara karşı ceza ve tazminat davaları açacağını söyleyen Danış, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu söyledi.

Danış'ın çapraz sorgusu

Sorgu sırasında söz alan başka suçtan tutuklu sanık Baki Aydöner, "17 Haziran 2025 tarihli ifadenizde 9 kez 'Baki', 7 kez 'sistem' kelimesi geçiyor. 25 Aralık 2025 tarihli ifadenizde de 22 kez 'Baki', 5 kez 'sistem' geçiyor. Fakat 'kamu kurum kuruluşları ihalesine fesat karıştırma' suçundan şüphelisi olduğunuz ve ilk ifadenizin alındığı dosyada her ne hikmetse Baki Aydöner'den de sistemden de hiç bahsetmiyorsunuz. İBB'de benim resmi, gayriresmi bir konumum olmamasına rağmen, başkan danışmanı olduğumun ısrarıyla neden böyle bir şey yapmaya çalıştınız?" sorusunu sanığa yöneltti.

Bunun üzerine Danış, "Başkan danışmanı değil misin?" dedi.

Aydöner'in, "İspatlar mısınız benim başkan danışmanı olduğumu?" demesinin ardından Danış, "Yok, ispatlayamam. Sen kendini öyle tanıttın." ifadesini kullandı.

Daha sonra söz alan Aydöner, "Siz sosyal medyadan gördüğünüzü söylemişsiniz. Ben kimseye kendimi başkan danışmanı olarak tanıtmadım. 143 eylem var burada, benim başkan danışmanı olduğuma dair bir tane evrak yok." diye konuştu.

Ardından Danış'ın, "Başkan danışmanı olduğunu, İBB'nin Taksim'deki binasında görev yaptığını defalarca söylediğini kabul ediyor musun?" demesi üzerine Aydöner, "Bana soruyu siz soramazsınız, ben sorarım." ifadesini kullandı.

Aydöner, "Peki Ekrem İmamoğlu'yla benim samimi fotoğraflarımı gösterdiğimi söylemişsiniz. Ekrem İmamoğlu'yla nasıl bir samimiyet fotoğrafı sergilemişim, onu size göstermiştim görüşmede?" şeklinde soru sordu.

Danış, bunun üzerine, "Gerçekten bu iş magazinsel, bu konuya cevap vermek istemiyorum." dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Sanık Bulut Aydöner tarafından doğrudan bir zorlamaya maruz kaldınız mı?" sorusu üzerine Danış, "Bulut Aydöner tarafından kalmadım." cevabını verdi.

"Tüm arkadaşlarımız gibi Emrah da bana destek oldu"

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi tutuksuz sanık Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un savunması alındı.

Davanın firari sanıklarından Emrah Bağdatlı'nın arkadaşları olduğunu ifade eden Ongun, "Kendi işimi kurduğum sırada, tüm arkadaşlarımız gibi Emrah da bana destek oldu. Dostlar ne destekler? Bir doğum gününde, bir şeye gideceği zaman benden ürün almak gibi veya dost çevresinde benim ürettiğim ürünlere ihtiyaç duyan biri olduğunda bana sipariş yönlendirmek gibi. Dediğim gibi bunu bütün dostlarımız yaptı. İddiaya konu edilen bu siparişlerde de süreç böyle işledi aslında." dedi.

Ongun, sipariş edilen ürünleri hazırlayıp, fatura düzenlediğini ve Bağdatlı'ya teslim ettiğini kaydederek, "Emrah siparişleri sahiplerine ulaştırdı, ulaştırdı ki onlardan da resmi olarak banka yoluyla ödeme geldi, ben de faturamı kestim. Bu ürünlerin hazırlığı, yapımı için alınan tüm malzeme alım faturaları ve ürün görselleri, paketler, her şeyin görselleri ve faturalar avukatımın sunacağı dosyada mevcut. Ben bana sipariş veren şirketlerin ne ticari faaliyetlerini bilirim, ne hangi ihaleye girdiklerini, ne kimlerle çalıştıklarını, ne kim olduklarını." diye konuştu.

Emek verip işini yaptığını, rüşvet mekanizmalarıyla en küçük bir ilgisinin olmadığını savunan Ongun, beraatine karar verilmesini talep etti.

"Reklam şirketlerini tanımıyorum"

Tutuksuz sanık İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, 1982 yılında zabıta olarak göreve başladığını ve 2019 yılında Anadolu Yakası'na müdür olarak atandığını söyledi.

Sanık Başelli, 11 ay tutuklu kaldığını ve bir suç işlemediğini savunarak, iddianamede tek bir eylemde "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuyla suçlandığını anlattı.

Sorumlu olduğu görev tanımını yapan sanık Başelli, "Reklam şirketlerini tanımıyorum, bu şirketlerle bir ilgim de yoktur." dedi.

Başelli, "Reklam ihaleleri ilgili müdürlükler tarafından belirlenir, aykırılık tespit edilirse zabıtaya yapılacak işlem resmi yazıyla iletilir. İzin şartlarının uygunluğuna, kaldırılmasına zabıta kendiliğinden karar veremez. Zabıta sahada destek birimidir." dedi.

Görevinde yaptığı işlemleri anlatan sanık Başelli, iddianamede, layıkıyla yaptığı işlemlerin yapılmadığı şeklinde ithamlarda bulunulduğunu iddia etti.

Sanık Başelli, gayrimeşru talimat alındığı ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin de kendisine böyle bir talimat gelmediğini ve kimseye böyle bir talimat da vermediğini öne sürdü.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA