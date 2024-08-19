İBB Başkanı İmamoğlu: CHP değişecek, bu yolculuğun başka bir sonucu olamaz

CHP İstanbul Tüzük Çalıştayı'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçtiğimiz yıl partimizin 100. yılını kutladığımız etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir demiştim. Bu anlamda çok net ifade edeyim, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP İSTANBUL'DA "TÜZÜK KURULTAYI"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından "CHP İstanbul Tüzük Kurultayı" Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP delege ve üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Kurultay boyunca, 4-8 Eylül'de Ankara'da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak kapsamlı tüzük toplantısında sunulmak üzere çeşitli raporlar ve görüş sunumları hazırlanması da planlandı.

İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" MESAJI

Burada konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: "Demokratikleşmeye katkı diyorum ve özellikle az önce söylediğim cümlenin devamıyla siyasi partilerin demokratikleşmesi, ülkenin de demokratikleşmesi meselesinin en önemli adımıdır. Siyasi partiler toplumsal sürecin en güçlü öğelerinden birisi. Siyasi partilerin toplumsallaşmasının sağlanması, siyasal kadroların yetişmesi, farklı siyasi görüşlerin temsil edilmesi, iktidarın toplum yararına kullanılması ve denetimi gibi hayati işlevleri var.

Ancak siyasi partilerin bu işlevleri hakkıyla yerine getirmesi için de açıkçası siyasi partiler düzeninin demokratik, etkin ve katılımcı olması gerekiyor. Şu çok önemli bugün kabul etmemiz gereken bir husus var ki o da gerçekten siyasi partilerin ülkemizde köşeye sıkıştığı gerçeğidir. Siyasi partilerin bu anlamda güç kaybetmesi, erimesi o ülkenin demokrasisini de son derece üst seviyede tehdit etmektedir."

"CHP DEĞİŞECEK, BU SÜRECİN BAŞKA BİR SONUCU OLAMAZ"

İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu biliyor ki siyasi partilerin içerisinde herşeye rağmen en iyi durumda olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu erimiş ve sıkıntı çeken siyasi partilerin var olduğu ortamda bizim mevcut durumumuzla övünmeye veya gurur duymaya asla tahammülümüz olamaz. Bu gerçeği görerek önümüze bakmalıyız. Geçtiğimiz yıl partimizin 100. yılını kutladığımız etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir demiştim. Bu anlamda çok net ifade edeyim, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olmamalıdır" diye konuştu.

"CHP'NİN DAHA DEMOKRATİK BİR PARTİYE DÖNÜŞMESİ ŞARTTIR"

Ekrem İmamoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyla birinci parti olması beni çok mutlu etmiştir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin, farklı toplumsal kesimlerin yaşanan bu ekonomik adalet krizinden çıkış için adresi haline gelmesi sevindiricidir. Kıymetli katılımcılar, Türkiye toplumu hem siyasette, hem ekonomide hem de toplumsal alanda değişimi, ortak aklın yankı bulmasını istiyor. Bu bağlamda günü kurtaran değil, kalıcı politikalar ve yeni bir vizyon sunmamızın şart olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok üstün görevler düşmektedir. En önemlisi partinin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin devletimizin, Cumhuriyetimizin kurucu partisinin yenilikçi adımlar atarak toplumun her sesinin duyulduğu, her sesinin temsil edildiği bir parti olmasıyla yeni bir dönemi ülkemizde var etmesini, geçtiğimiz yıl başlayan demokrasi adımlarının bu tüzük kurultayında daha da hızlandığını, önümüzdeki ilk genel seçimde de Türkiye'mizde en yüksek hızda koşan sağlıklı bir sonucu elde etme konusunda kararlı kadroların, kararlı siyasi partililerin, kararlı Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu bir iktidar döneminin hem ülkemize, hem milletimize hem de siz sevgili partililerimize yaşatmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."