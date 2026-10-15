İmamoğlu, 436 sanıklı davada savunma yaptı; duruşma yarına ertelendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 99. duruşmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunması alınan İmamoğlu, hesap vermenin bir kamu görevlisinin en asli görevi olduğunu ve dolayısıyla hesap vermekten geri durmadıklarını söyledi.

Hakkında açılan soruşturmalardan bahseden İmamoğlu, hiçbir şeyden geri durmadıklarını, her şeyin hesabını verdiklerini belirtti.

Soruşturmalar ve denetimler sonucunda tek bir kuruş kamu zararının tespit edilemediğini ifade eden İmamoğlu, "Sözde örgütün bir de yönetici kadrosu var. Örgüt, diye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısını sizlere gösterdim. Şimdi de burada biraz değinmiş olduğum yöneticilerle ilgili kısma geçmek istiyorum. Burada altı isim var, Murat Ongun danışmanım, Fatih Keleş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptı ve İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü başkanlığı yaptı, Ertan Yıldız danışmanım, Adem Soytekin bir iş adamı, Hüseyin Gün hiç tanımıyorum, Murat Gülibrahimoğlu çok az tanıyorum ve bir iş adamı." diye konuştu.

İddianamede örgüt yöneticisi olan sanıklarla ilgili tanışıklığını anlatan İmamoğlu, bu kişilerle çalışma şeklini de aktardı.

Sanık İmamoğlu, "Ortada bir suç örgütü yok, ortada şanlı, şerefli İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, yüzlerce vatansever yöneticisi var, canla başla çalışan memurları, mühendisleri ve şoförleri var. Hepsiyle de gurur duyuyorum." dedi.

İddianamede yer alan Cebeci Maden sahasındaki eylemlere ilişkin suçlamaları reddeden İmamoğlu, bu yerde sorumluluğunun olmadığını iddia etti.

Sanık İmamoğlu, 155 eylemden 69'unun rüşvetle irtikap olduğunu belirterek, "Rüşvet dediler, peki kimin cebine para girdi, kim zenginleşti? Yok. Hangi para, hangi hesaba gitti? Yok. Dosyada bunun tek bir belgesi var mı? Yok. Tek bir banka kaydı var mı? Yok. Dosyada ne var? Kreş var, okul var, cami var, yurt var, spor tesisi var, otopark var, cemevi var, kamu binası var, restore edilen tarihi yapılar var, parklar var, eski tarihi yapılar var. Hepsi İstanbul halkına kalır." şeklinde konuştu.

Kreş yaptıranın rüşvetçi olarak gösterildiğini belirten İmamoğlu, "Bu dosyada rüşvet diye anlatılan şey kentin kazanımı. Kişisel menfaat yok, kamu yararı var." ifadelerini kullandı.

İddianamede 'aklama' suçuyla ilgili bir tek delilin olmadığını öne süren İmamoğlu, "Delil gizledi' dediler, delil çıkmadı. 155 eylemin dördü suç delillerini gizleme. Hangi delili gizlemişim? Nasıl gizlemişim? Belli değil." dedi.

İddianamede 155 eyleme ilişkin "rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, aklama, dolandırıcılık, delil gizleme, kişisel verileri ele geçirme, orman ve maden kanunlarına muhalefet" suçlarının yer aldığını anlatan İmamoğlu, "Ceza kanununda adı olan neredeyse her suç bu dosyaya konmuş. Bir belediye başkanına bu kadar çok, bu kadar farklı suçlama neden yöneltilir? Bunun hukuki bir açıklaması yok, açıklaması net olarak siyasidir." savunmasını yaptı.

Duruşma, sanık İmamoğlu'nun savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Duruşmayı izleyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu, duruşma bittikten sonra uzaktan sohbet etti.

Özgür Özel, gazetecilerin İmamoğlu ile ne konuştuklarına ilişkin sorusu üzerine, "Başta ailesini, arkadaşlarını, bizleri selamladı. 'Her şey çok güzel olacak.' dedi. Teşekkür etti, buradaki herkese bu kadar dikkatle dinledikleri için. Özgür Başkan'a (Çelik) cumartesi günkü seçiminde başarılar diledi. Savunmasının uzayabileceğini, uzamasaydı kongreye gitmeyi düşündüğünü söyledi. Özgür Başkan da onu pazar günü oy kullanmaya davet etti." diye konuştu.

Kaynak: AA