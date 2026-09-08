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İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

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İzmir'de, Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İzmir'de, Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, elebaşılığını B.Y'nin yaptığı suç örgütüyle hareket ettiği tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan analiz, istihbarat çalışmaları ve mali incelemeler neticesinde, suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 24'ü yakalandı. Diğer şüphelilerden 11'inin yurt dışında, 1'inin cezaevinde olduğu, 2'sinin yakalanması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ?87 taşınmaz, ?18 araç,? ?4 özel tekne, ?14 şirket ortaklık payı ve banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında Türkiye ile başta Belçika olmak üzere ilgili yabancı adli makamlar arasındaki işbirliği çalışmalarının da sürdürüldüğü, Belçika adli makamlarınca yürütülen yargılama sonucunda suç örgütünün uluslararası uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu yargılama kapsamında 105 sanığın yargılandığı, bunlardan 91'i hakkında mahkumiyet kararı verildiği ifade edildi.

Mahkemenin kararında örgüt elebaşı ve üst düzey yöneticilerinin uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından sorumlu tutulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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