Amasya'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenaze namazını imam babası kıldırdı

Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlanırken, gencin imam hatip olan babası Recep Bakır hayatının en acı gününü yaşadı. Hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını Recep Bakır kıldırdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, işletme bölümü son sınıf öğrencisi Abdüssamet Bakır ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı Baran Ö. arasında tartışma çıktı.

KALBİNDEN VE SOL BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Ö., Bakır'ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Ağır yaralanan Abdüssamet Bakır hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ APARTMAN GİRİŞİNDE BULUNDU

Bir lokantada motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Baran Ö., kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın yaşandığı apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır'ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İMAM BABASI OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Bakır'ın cenazesi memleketi Amasya'da Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi. İmam hatip olan babası Recep Bakır, en acı görevini yaparak oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Meslektaşları ve yakınları 2 çocuğu daha olan acılı babanın üzüntüsünü paylaşmaya çalıştı.