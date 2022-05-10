İlkbaharın gelişiyle birlikte uyanan sarı koza ipek böceği, kozasını örmeye başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçenin önemli simgelerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatan Koza Evi'nde incelemelerde bulunan Başkan Güzel yetkililerden bilgi aldı.

Koza Evi sorumlusu Tülay Genç, merkezde unutulmaya yüz tutan bir mesleği canlandırdıklarını ifade ederek, "Hatay sarısı olarak bilinen sarı kozalarımızı üretmekten büyük keyif alıyoruz ve bunun tüm kadınlar için geçim kaynağı olması için çaba gösteriyoruz. Koza Evi'miz özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyor" diyerek Başkan İbrahim Güzel'e destekleri için teşekkür etti.

İpek böceği yetiştiriciliğinin ilçe için önemine değinen Güzel ise, "Defne Belediyesi olarak bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Koza Evi'miz bu amaçla çok önemli işlerin altına imza atıyor. Tülay Hanım'ın emeği ve çabaları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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