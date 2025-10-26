Haberler

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, TÜBİTAK Bilim Şenliğini Ziyaret Etti

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, TÜBİTAK Bilim Şenliğini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde öğrenci projelerini inceleyerek bilim ve teknolojiye olan ilgiyi destekledi. Kurnaz, gençlerin bilimsel düşünce ve araştırma ruhunu geliştirmeye katkıda bulunduklarını ifade etti.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğine katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Kurnaz, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurnaz, "Gençlerimizin bilimsel düşünceyi ve araştırma ruhunu geliştirmelerine katkı sunan bu anlamlı etkinlikte, öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Son derece değerli çalışmaları, projeleri, fikirleri ve düşünceleri duymak ve görmek bizleri gururlandırdı. Bu noktada İlkadım Belediyesi olarak, eğitime, bilime ve teknolojiye yönelik atılım, yenilik ve gelişmeleri yakından takip ediyor, desteğimizi eksik etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilim Şenliğinde öğrencilerin hazırladığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.