İlişki yaşadığı Nuray'ı öldüren sanığa 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yasak ilişki yaşadığı Nuray Erdem'i (32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapse çarptırılan tutuklu sanık Yusuf Akkoyun'un cezası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışlarını dikkat alarak takdiri indirime kanaat getirdi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Orhaneli ilçesinde oturan Nuray Erdem, eşine halasına gideceğini söyleyip evden çıktı. Erdem, bir süre sonra eşini arayıp, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını belirtti. Bir gün sonra Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir binanın önünde Nuray Erdem'in cansız bedeni bulundu. Polis, olay ile ilgili aynı binada oturan Yusuf Akkoyun'u, Orhangazi ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı.

Suçun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanık Yusuf Akkoyun'u 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek Yusuf Akkoyun'un cezasında 'takdiri indirim' uyguladı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışlarını dikkat alan heyet, Yusuf Akkoyun'un cezasını 25 yıl hapse çevirdi. Mahkeme heyeti ayrıca 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırılan sanık Akkoyun'un cezasını erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel