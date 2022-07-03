Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere önce kadın iç çamaşırı giydirdiler sonra soyup soğana çevirdiler
- Güncelleme:
Osmaniye'de bir çete, cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip video çekti. Ardından bu videolarla tehdit ettikleri erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbettiler. Polisin başarılı operasyonu sonucu yakalanan 5 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.
KADIN İÇ ÇAMAŞIRIYLA VİDEO ÇEKMİŞLER
Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.
3'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı, V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.