İlim Yayma Ödülleri akademik toplantısı yapıldı: Büyük ödül 150 tam altın

İLİM Yayma Ödülleri akademik tanıtım toplantısı, Ataşehir'de bir otelde gerçekleşti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Sadece araştırmasından dolayı, sadece akademik çalışmasından dolayı büyük bir ödül veriliyor. Büyük ödül 150 tam altın, işte diğer 2 ödülümüz 50'şer tam altın. Yani bununla sanki bir cazibe oluşturabiliriz. Toplumda bu işin takdir gördüğünü velilerimize anlatmış oluruz, aktarmış oluruz" dedi.

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtım toplantısı, Ataşehir'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen rektörler ve akademisyenler katıldı. Toplantı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın konuşmasıyla başlarken, İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın İlim Yayma Ödülleri hakkında bilgiler vermesinin ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Bu yıl başvuruları 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan İlim Yayma Ödülleri'nin, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Ödüller, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yapılan binlerce başvuru arasından değerlendirilecek. Ödüller, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere üç farklı kategoride sahiplerini bulacak.

"BÜYÜK ÖDÜL 150 TAM ALTIN"

"BU BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI MAYIS AYINDA, TEMMUZ ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK"

"İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ MALUMUNUZ OLDUĞU ÜZERE BU YIL 3. ÖDÜL DÖNEMİNDE"