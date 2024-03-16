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İliç'teki maden sahasında toprak altında kalan işçilerle ilgili günler sonra ilk haber

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Erzincan İliç'te 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen maden ocağı faciası sonrası toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları, heyelan riski nedeniyle bir süre durdurulmuştu. Olayın 33. gününde, toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen facia sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Maden sahasında toprak kaldırma çalışması devam ederken, toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

NE OLMUŞTU?

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada ise aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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